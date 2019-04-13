В Сергиевске сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя

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В рамках операции «Правопорядок» участковый уполномоченный, находившийся на своем административном участке, заметил автомобиль, водитель которого показался ему подозрительным. Полицейский незамедлительно сообщил об этом своим коллегам из ГИБДД.Госавтоинспекторы остановили автомобиль вызвавший подозрение участкового. Поведение водителя указывало на состояние опьянения, поэтому он был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у мужчины 1988 года рождения был установлен факт алкогольного опьянения.В ходе работы с задержанным инспекторы ДПС выяснили, что ранее гражданин неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и к тому же уже был лишен права управления транспортными средствами.Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет, сообщает облМВД.