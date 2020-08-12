В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и ее трех малолетних детей

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Следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава престпуления, предсмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).В ночь с 10 на 11 августа 2020 года после тушения пожара дачного дома, расположенного на участке по линии 46 садово – дачного товарищества в поселке Стромилово Волжского района Самарской области, обнаружены обгоревшие тела женщины, 1983 года рождения и трех ее детей в возрасте от 4 до 11 лет.В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.