В Самарской области таможенники задержали 1,8 тыс. контрафактных смартфонов

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Мобильная группа Самарской таможни задержала партию из 1,8 тыс. контрафактных мобильных телефонов, маркированных товарными знаками Apple, Samsung, Huawei.Транспортное средство с техникой следовало из Бишкека (Киргизия) в Москву и было остановлено в районе поселка Большая Черниговка (Самарская область). В грузовом отсеке автомобиля таможенники обнаружили 1245 телефонов марки Huawei, 335 – марки Samsung и 234 – марки Apple. Для установления подлинности товаров были направлены запросы правообладателям товарных знаков.По заключению представителей правообладателей, задержанная продукция является контрафактной: внешний вид и качество изготовления не соответствует оригиналу. Кроме того, у получателя партии отсутствуют разрешения на использование данных товарных знаков. По оценке правообладателей сумма нанесенного ущерба могла бы составить около 100 млн рублей.В настоящее время по факту незаконного использования товарных знаков проводятся проверочные мероприятия, сообщает ведомство.