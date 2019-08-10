В Самарской области сегодня ожидают ухудшение погоды

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период c 19 часов 10 августа до 19 часов 11 августа на территории Самарской области прогнозируется облачность, дождь, местами сильный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с, при грозе порыистый. Температура воздуха ночью 12-17 С°, днем 18-23 С°.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Фото: pixabay.com