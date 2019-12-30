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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области опечатали часть предприятия за нарушение требований промышленной безопасности

30 декабря 2019 10:29
93
В Самарской области опечатали часть предприятия за нарушение требований промышленной безопасности
Деятельность организации приостановлена на 30 суток.

В Самарской области надзорные органы проверили одно из промышленных предприятий на наличие нарушений. В ходе проверки было установлено, что организация не выполняет необходимые мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования: в документации завода отсутствовали данные о сроке службы технического устройства.
 Рассмотрев дело, суд постановил приостановить административную деятельность предприятия на 30 суток. В отделе судебных приставов Волжского район Самарской области в отношении данной организации за несоблюдение требований в области промышленной безопасности возбуждено исполнительное производство.

Работниками Службы незамедлительно осуществлен выход по юридическому адресу предприятия-должника. Поскольку эксплуатация части объектов предприятия, указанных в судебном решении, представляет угрозу жизни и здоровью людей, судебными приставами-исполнителями немедленно закрыты доступы к потенциально опасным техническим устройствам.
Работа части предприятия приостановлена на 30 суток. Это время дано организации на устранение выявленных нарушений.
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