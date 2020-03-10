В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 10.03.2020 местами по Самарской области сохранятся туманы при видимости 500 метров и менее».В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:- в туман воздержитесь от поездок;- держите дистанцию с запасом, не превышайте скорость;- быть готовым остановиться в пределах видимости дороги;- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.Будьте внимательны и осторожны!