В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана
10 марта 2020 10:41
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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 10.03.2020 местами по Самарской области сохранятся туманы при видимости 500 метров и менее».
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:
- в туман воздержитесь от поездок;
- держите дистанцию с запасом, не превышайте скорость;
- быть готовым остановиться в пределах видимости дороги;
- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.
Будьте внимательны и осторожны!
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