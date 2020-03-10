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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана

10 марта 2020 10:41
44
В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана Будьте внимательны и осторожны!
Будьте внимательны и осторожны!

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 10.03.2020 местами по Самарской области сохранятся туманы при видимости 500 метров и менее».

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:

- в туман воздержитесь от поездок;
- держите дистанцию с запасом, не превышайте скорость;
- быть готовым остановиться в пределах видимости дороги;
- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.

Будьте внимательны и осторожны!
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