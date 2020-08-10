В Самарской области ищут водителя, скрывшегося с места ДТП

168

Сотрудники полиции в ходе выезда на место дорожно-транспортного происшествия установили, что 8 августа 2020 года около 19 часов вечера, водитель, управляя автомобилем предположительно светлого цвета, двигался по автодороге «Тольятти - Узюково - Димитровград» в направлении с. Васильевка. В пути следования на 9 км автодороги совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21103" под управлением 34-х летнего мужчины. После столкновения автомобиль "ВАЗ-21103" опрокинулся в кювет. Предполагаемый злоумышленник, не оказав помощи пострадавшему водителю отечественного автомобиля, скрылся с места происшествия. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу за медицинской помощью.Полицейскими осуществляется комплекс мероприятий, направленный на розыск водителя, участвовавшего в ДТП, и установление возможных свидетелей.Сотрудники полиции предупреждают, что за оставление места ДТП санкция ст. 12.27 КоАП РФ предусматривает наказание в виде лишение права управления транспортным средством на срок от года до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжёлый вред здоровью, может наступить уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, просим обратиться в ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району по тел.: 8 (8482)28-36-96 или 8-927-214-41-36.Конфиденциальность гарантируется!