В Самарской области браконьер убил косулю и зайца

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Егеря обнаружили на территории охотхозяйства злоумышленника, незаконно убившего одну особь косули и одну особь зайца, и вызвали сотрудников полиции.В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району поступило сообщение о том, что в поле между сельским поселением Пискалы и сельским поселением Ташла на территории охотхозяйства неизвестный мужчина, передвигающийся на снегоходе, незаконно убил одну особь косули, и одну особь зайца.Как пояснили прибывшим на место происшествия стражам порядка очевидцы произошедшего, патрулируя в вечернее время на территории охотхозяйства в Ставропольском районе Самарской области, они услышали звуки двигателя снегохода и два выстрела. Приблизившись к месту происшествия, увидели мужчину, который грузил на снегоход трупы животных. Егеря преградили путь злоумышленнику и удерживали его до прибытия полиции.Сотрудники полиции задержали безработного и ранее не судимого 33- летнего жителя сельского поселения Ташла по подозрению в незаконной охоте и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Мужчина сознался в содеянном и выразил намерение возместить ущерб Департаменту охоты и рыболовства Самарской области в размере 41 тысячи рублей.В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.