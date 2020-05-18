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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области автомобилистка перевернулась в кювет

18 мая 2020 13:18
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В Самарской области автомобилистка перевернулась в кювет
Ей назначено амбулаторное лечение.

ДТП произошло 17 мая в 19:20 в Елховском районе на 3 км автодороги «Елховка – Никитинка». Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Датсун Он-до», двигалась в направлении с. Елховка, не справилась с управлением и допустила съезд в правый кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомашины пострадала и самостоятельно обратилась за медицинской помощью в медучреждение, впоследствии отпущена домой, ей назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
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