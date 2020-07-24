Я нашел ошибку
Главные новости: 
В России учреждена Всероссийская общественная премия в этнокультурной сфере и открыт приём заявок
В России учреждена Всероссийская общественная премия в этнокультурной сфере и открыт приём заявок
В Сызранском районе на дороге перевернулся КАМАЗ
В Сызранском районе на дороге перевернулся КАМАЗ
В Самаре иномарка сбила женщину
В Самаре иномарка сбила женщину
Фабрика продуктов ВС: материальный ущерб жителям на общую сумму более 400 млн рублей.
Фабрика продуктов ВС: материальный ущерб жителям на общую сумму более 400 млн рублей
В Самаре выявлен факт оставления в опасности малолетнего ребенка
В Самаре выявлен факт оставления в опасности малолетнего ребенка
Агроном развеяла мифы о покупке ранних арбузов
Агроном развеяла мифы о покупке ранних арбузов
Пересмотр зарплат бюджетников и повышение доступности лекарств – «Единая Россия» о приоритетах работы
Пересмотр зарплат бюджетников и повышение доступности лекарств – «Единая Россия» о приоритетах работы
На сдачу ЕГЭ в резервные дни зарегистрировались более 53 тысяч человек
На сдачу ЕГЭ в резервные дни зарегистрировались более 53 тысяч человек
сегодня  Пятница, 24 июля, 11:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/07:
USD 70.96
0.17
EUR 82.19
0.6
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре выявлен факт оставления в опасности малолетнего ребенка

24 июля 2020 10:26
106
В Самаре выявлен факт оставления в опасности малолетнего ребенка
Девочка не получала необходимые лекарства, ее мать игнорировала рекомендации медицинских работников. 

Во время обхода инспектор прибыла в квартиру подучетной семьи, где проживает 40-летняя местная жительница и ее семилетняя дочь. Сотрудник полиции пообщалась с соседями, провела осмотр жилищных условий ребенка. В ходе проверки инспектор выяснила, что девочка не получает необходимые лекарственные препараты. Мать несовершеннолетней, будучи неоднократно уведомленной о необходимости получения бесплатных лекарств для своей дочери, игнорировала рекомендации медицинских работников.

Данный факт подтвердился после опроса сотрудников больницы и изучения документов. Собранные материалы явились достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.

Отделом дознания ОП№2 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

В настоящее время ситуация находится на контроле полиции. Необходимые медицинские препараты ребенок получил, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
23 июля 2020  22:52
Суд приговорил Александра Круглова к пяти с половиной годам, Романа Дунаева - к шести годам, Надежду Архипову - к пяти годам, но ее освободили от наказания по амнистии.
Обвиняемые в крушении самолета главы Total получили от пяти до шести лет колонии-поселения
Суд приговорил Александра Круглова к пяти с половиной годам, Романа Дунаева - к шести годам, Надежду Архипову - к пяти годам, но ее освободили от наказания по... Закон
353
23 июля 2020  21:10
Стив Возняк подал на компанию в суд за то, что на YouTube фото и видео с ним используются для мошеннических схем с раздачей биткоинов. По его словам, платформа не реагирует на просьбы удалить их.
Сооснователь Apple подал иск к YouTube из-за мошеннических видео
Стив Возняк подал на компанию в суд за то, что на YouTube фото и видео с ним используются для мошеннических схем с раздачей биткоинов. По его словам, платформа не... Закон
388
23 июля 2020  18:32
Облсуд отменил постановление Железнодорожного районного суда Самары о приостановлении деятельности ГКУ СО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, а также иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную
Ночлежку в поселке Шмидта защитил Самарский областной суд
Облсуд отменил постановление Железнодорожного районного суда Самары о приостановлении деятельности ГКУ СО «Центр социальной адаптации для лиц без... Закон
357
23 июля 2020  14:07
Штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства заплатили только после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста тягоча.
Организация из Тольятти оплатила штраф в 100 тысяч рублей после ареста тягача
Штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства заплатили только после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста... Закон
666
22 июля 2020  22:51
Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения.
Суд оштрафовал Волочкову после посещения закрытого из-за COVID-19 Дивеево
Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения.  Закон
457
22 июля 2020  22:41
В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Закон
507
22 июля 2020  22:00
Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.
Суд по делу Ефремова начнется 29 июля
Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.  Закон
487
Весь список
Происшествия
24 июля 2020  10:45
В Сызранском районе на дороге перевернулся КАМАЗ
В Сызранском районе на дороге перевернулся КАМАЗ
 В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля. Правоохранители ведут проверку. Происшествия
60
24 июля 2020  10:43
В Самаре иномарка сбила женщину
В Самаре иномарка сбила женщину
  Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.  Происшествия
59
24 июля 2020  10:29
Фабрика продуктов ВС: материальный ущерб жителям на общую сумму более 400 млн рублей.
Фабрика продуктов ВС: материальный ущерб жителям на общую сумму более 400 млн рублей
По уголовному делу всего поступило более 2000 заявлений от пострадавших граждан, большинство из которых допрошены и признаны потерпевшими. Происшествия
80
Весь список
Криминал
23 июля 2020  16:22
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причины смерти, а также личности погибшей.
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причины смерти, а также личности погибшей.  Криминал
423
23 июля 2020  13:58
В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в нарушении авторских прав
В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в нарушении авторских прав
Мужчина реализовал контрафактное программное обеспечение – систему трехмерного проектирования на сумму более 1 млн рублей. Криминал
463
23 июля 2020  10:43
Убегая от патрульных, тольяттинец выбросил похищенный телефон
Убегая от патрульных, тольяттинец выбросил похищенный телефон
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже. Криминал
347
Весь список

Видео
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
587
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1065
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
970
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1632
6 июля 2020  12:47
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году.
Строительство
1492
4 июля 2020  11:53
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы".
В стране
1522
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2123
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3808
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3286
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4193
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4327
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4362
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает посетить уникальную выставку о Самаре
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
В Самарской области продолжается прием заявок на региональный этап фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные