В Самаре выявлен факт оставления в опасности малолетнего ребенка
24 июля 2020 10:26
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Во время обхода инспектор прибыла в квартиру подучетной семьи, где проживает 40-летняя местная жительница и ее семилетняя дочь. Сотрудник полиции пообщалась с соседями, провела осмотр жилищных условий ребенка. В ходе проверки инспектор выяснила, что девочка не получает необходимые лекарственные препараты. Мать несовершеннолетней, будучи неоднократно уведомленной о необходимости получения бесплатных лекарств для своей дочери, игнорировала рекомендации медицинских работников.
Данный факт подтвердился после опроса сотрудников больницы и изучения документов. Собранные материалы явились достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.
Отделом дознания ОП№2 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
В настоящее время ситуация находится на контроле полиции. Необходимые медицинские препараты ребенок получил, сообщает облМВД.
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