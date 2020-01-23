В Самаре водитель сбил подростка и отвез его в больницу

50

ДТП произошло 22 января в Советском районе Самары. Водитель 1958 г.р., управляя автомобилем Рено Меган, двигаясь по ул. Запорожская со стороны ул. Дыбенко, в районе дома № 43, расположенного по ул. Запорожская, не уступил дорогу пешеходу 2002 г.р.. Тот переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения автомобиля. После чего водитель отвез пешехода в больницу, вернулся на место ДТП и вызвал сотрудников полиции. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, он был госпитализирован, сообщает облМВД.