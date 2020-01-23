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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре водитель сбил подростка и отвез его в больницу

23 января 2020 13:25
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В Самаре водитель сбил подростка и отвез его в больницу По факту ДТП ведется проверка.
По факту ДТП ведется проверка.

ДТП произошло 22 января в Советском районе Самары. Водитель 1958 г.р., управляя автомобилем Рено Меган, двигаясь по ул. Запорожская со стороны ул. Дыбенко, в районе дома № 43, расположенного по ул. Запорожская, не уступил дорогу пешеходу 2002 г.р.. Тот переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения автомобиля. После чего водитель отвез пешехода в больницу, вернулся на место ДТП и вызвал сотрудников полиции. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, он был госпитализирован, сообщает облМВД.
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Комментарии


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