В Самаре водитель маршрутки избил мужчину из-за билета девушки
29 января 2020 12:48
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В Самаре произошел неприятный инцидент с водителем маршрутки №429 Новокуйбышевск — Самара. Как рассказала в соцсетях местная жительница, она ехала из Новокуйбышевска до автостанции Аврора. Она заплатила за проезд 70 рублей, но ей по какой-то причине не выдали билет. Внезапно водитель остановился возле торгового центра Амбар и начал проверять билеты.
- В итоге начал орать на весь автобус что я не оплатила. Сказал оплатить проезд с Амбара до Авроры. Пришлось доплатить ещё 35 рублей, проезд в общем вышел 105 рублей! Еду без денег, так ещё и униженная. Выхожу на своей остановке, меня встречал молодой человек. Я объяснила ему ситуацию, он решил поговорить с этим водителем. После слов водителя «Иди отсюда, пока тебя здесь не убили», водитель начал избивать моего молодого человека! Просто не за что! Итог драки: вывих левого плеча, лопнула суставная капсула, месяц в гипсе, без работы и учебы и без денег.
В комментариях к записи многие подписчики отметили, что водители на данном маршруте отличаются неадекватностью — кричат на пассажиров, запрещают им разговаривать по телефону и нередко не отдают сдачу. По мнению большинства, на этом маршруте нужно ездить людям с крепкими нервами, пишет ПроГородСамара.
Фото pixabay.com
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