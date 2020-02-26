В Самаре вазовская легковушка сбила мужчину

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ДТП произошло 25 февраля в Самаре. Молодой человек 1995 года рождения, управляя автомобилем «Лада - 2147230», двигаясь по ул. 22 Партсъезда со стороны ул. Рыльская в направлении ул. Заводское шоссе, допустил наезд на пешехода 1954 года рождения. Тот переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход, он был госпитализирован, сообщает облМВД.