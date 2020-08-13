В Самаре установлен подозреваемый в публичных призывах к экстремизму

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К правоохранителям в Самаре поступила информация о том, что житель одного из районов областного центра публикует в общем доступе в сети "Интернет" экстремистские материалы и призывает к осуществлению насилия. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу, установлен автор указанных материалов. Им оказался 22-летний студент, проживающий в Красноглинском районе Самары.Молодого человека задержали по месту его проживания. Свою вину он отрицать не стал. С места происшествия изъяты ноутбук и смартфон, посредством которых осуществлялся выход в сеть "Интернет" и публиковались тексты экстремистского характера.В настоящее время возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.