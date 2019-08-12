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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре тушили пожар в многоэтажке

12 августа 2019 10:27
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В Самаре тушили пожар в многоэтажке Загорелась шахта лифта.
Загорелась шахта лифта.

В воскресенье, 11 августа, пожарные выехали по вызову в многоквартирный жилой дом на Революционной, 149. Здесь горела шахта лифта между вторым и третьим этажами.

— Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Вызов поступил в 1:02. Из подъезда на улицу эвакуировали 50 человек, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар потушили в 1:40, пишет 63.ру.
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