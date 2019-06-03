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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре столкнулись трамваи

3 июня 2019 13:16
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В Самаре столкнулись трамваи Авария произошла в районе пересечения ул. Стара-Загора и Ташкентской.
Авария произошла в районе пересечения ул. Стара-Загора и Ташкентской.

Сегодня, 3 июня, в Самаре произошло ДТП с трамваями.

Один "догнал" другой в районе пересечения ул. Стара-Загора и Ташкентской.
Пострадавших нет, но трамваи получили механические повреждения.

Как сообщают в департаменте транспорта Самары, в ближайшее время движение транспорта на участке будет восстановлено, пишет Самру.ру.
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