В Самаре столкнулись две легковушки, пострадала женщина

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ДТП произошло вечером 11 августа в Самаре. Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», двигаясь по ул. Камчатская со стороны ул. Литвинова в направлении Зубчаниновского шоссе, не уступил дорогу на нерегулированном перекрестке и столкнулся с автомобилем «Лада», под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП пассажирка автомобиля «Шевроле» была госпитализирована. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.