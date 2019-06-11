В Самаре столкнулись Лада-Гранта и мотоцикл, мотоциклист погиб

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По версии полицейских, днем 10 июня водитель 1940 г.р., управляя а/м Лада-Гранта, двигался по Волжскому шоссе со стороны ул. Крайней в направлении Красноглинского шоссе и на регулируемом перекрестке Волжское шоссе с ул. Сергея Лазо напротив д.62, при выполнении маневра левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом СУЗУКИ GSХR600, под управлением водителя 1996 г.р., (в мотошлеме), без прав, который двигался во встречном направлении.В результате ДТП водитель мотоцикла СУЗУКИ GSХR600 от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель и пассажир Лада-Гранта 2013 г.р., который находился на заднем левом пассажирском сидении, в детском удерживающем кресле, в сопровождении матери и пассажир Лада-Гранта 1982 г.р., которая находилась на заднем правом пассажирском сидении, со слов пристегнута ремнем безопасности, доставлены в больницу, после проведенного обследования отпущены домой.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.