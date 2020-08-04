В Самаре спасли косулю, которая забрела в музей

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С утра 4 августа самарские жители обсуждали и переживали в соцсетях за судьбу косули, которая забрела на проспект Ленина г. Самары, в район музейно-выставочного центра «Самара Космическая».Очевидцы инцидента также заявили, что обратились в МЧС за помощью. Там передали информацию в департамент охоты и рыболовства.На место происшествия оперативно выехали специалисты департамента охоты и рыболовства Самарской области совместно с работниками подведомственного учреждения ГКУ СО «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов» и произвели отлов косули в лесопарковой зоне рядом с музеем. На спецтранспорте животное перевезли в естественную среду обитания, в общедоступные охотничьи угодья Волжского района Самарской области. При транспортировке косуля не пострадала? сообщает пресс-служба облправительства.