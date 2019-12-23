Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Крыльях Советов не будут менять тренера
В "Крыльях Советов" не будут менять тренера
В Самарской области водителя, насмерть сбившего женщину, будут судить
В Самарской области водителя, насмерть сбившего женщину, будут судить
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественной елки
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественной елки
В Самарской области подведут итоги акции Народное признание 2019
В Самарской области подведут итоги акции «Народное признание 2019»
Новый год встретят в Самарском зоопарке
Новый год встретят в Самарском зоопарке
Большинство самарских работодателей сделают 31 декабря выходным
Большинство самарских работодателей сделают 31 декабря выходным
Авиабилеты и Турция подорожают в 2020 году
Авиабилеты и Турция подорожают в 2020 году
Самолёт из Курумоча в Арабские Эмираты задержали на 10 часов
Самолёт из Курумоча в Арабские Эмираты задержали на 10 часов
сегодня  Понедельник, 23 декабря, 10:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/12:
USD 62.41
-0.12
EUR 69.38
-0.21
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре семья с детьми отравилась угарным газом

23 декабря 2019 09:40
71
В Самаре семья с детьми отравилась угарным газом
Медики оценили состояние пострадавших как среднетяжелое. 

В понедельник, 23 декабря, в Ленинском районе произошло ЧП. В доме на улице Чернореченской, 8 семья отравилась угарным газом.

— Вызов на пульт управления поступил в 06:20. В квартире находилась семья из четырех человек. 46-летнего мужчину и 34-летнюю женщину доставили в больницу Середавина, а детей — двух мальчиков 7 и 2 лет — отвезли в больницу № 1 имени Ивановой, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Медики оценили состояние пострадавших как среднетяжелое. Оказалось, причиной происшествия послужила неисправность вытяжной системы газового оборудования, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
20 декабря 2019  21:10
Претензии к Валерию Клешневу сперва высказали фискалы, а затем полиция.
Совладелец группы компаний «Тандем» замечен в неуплате налогов
Претензии к Валерию Клешневу сперва высказали фискалы, а затем полиция.  Закон
425
20 декабря 2019  15:35
По его словам, главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество.
Юрист оценил развлечения москвичей: Закон не запрещает бросаться "геликами"
По его словам, главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество.  Закон
352
19 декабря 2019  18:23
Сейчас банкир находится под арестом в рамках расследования уголовного дела по факту хищений в кредитной организации.
Григорий Оганесян признан банкротом
Сейчас банкир находится под арестом в рамках расследования уголовного дела по факту хищений в кредитной организации.   Закон
356
19 декабря 2019  15:13
В Тольятти полицейские задержали должностное лицо при получении незаконного денежного вознаграждения за разрешение на вырубку деревьев.
В Тольятти лесник получил 270 тысяч рублей за разрешение незаконной вырубки сосен на территории лесничества
В Тольятти полицейские задержали должностное лицо при получении незаконного денежного вознаграждения за разрешение на вырубку деревьев.   Закон
477
18 декабря 2019  14:25
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении.
Прокуратура Самарской области выступила за запрет жевательного табака — снюса
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении.  Закон
434
17 декабря 2019  22:48
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях.
Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях. Закон
392
16 декабря 2019  22:01
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет
Сегодня в Тольятти начинается судебный процесс над бывшим банкиром Сергеем Кочурой
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет  Закон
458
Весь список
Происшествия
23 декабря 2019  10:44
В Самарской области водителя, насмерть сбившего женщину, будут судить
В Самарской области водителя, насмерть сбившего женщину, будут судить
Он трижды за последний год привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Происшествия
8
23 декабря 2019  09:45
Самолёт из Курумоча в Арабские Эмираты задержали на 10 часов
Самолёт из Курумоча в Арабские Эмираты задержали на 10 часов
На рейс зарегистрировались более 230 пассажиров. Происшествия
71
23 декабря 2019  09:40
В Самаре семья с детьми отравилась угарным газом
В Самаре семья с детьми отравилась угарным газом
Медики оценили состояние пострадавших как среднетяжелое.  Происшествия
69
Весь список
Криминал
22 декабря 2019  11:10
Получивший огнестрельное ранение саратовский полицейский умер в больнице
Получивший огнестрельное ранение саратовский полицейский умер в больнице
Лейтенант полиции вместе с коллегами остановил на улице двух граждан. Криминал
332
21 декабря 2019  11:37
В Тольятти застолье закончилось грабежом
В Тольятти застолье закончилось грабежом
Мужчина лишился телефона. Криминал
388
21 декабря 2019  11:03
В Приволжском районе по горячим следам задержан подозреваемый в грабеже
В Приволжском районе по горячим следам задержан подозреваемый в ограблении приятеля
Злоумышленником оказался 37-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за грабеж и кражи. Криминал
360
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
403
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
552
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
370
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1113
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
780
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
717
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
441
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
648
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
776
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1034
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2168
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2676
Весь список

Мероприятия
Новый год встретят в Самарском зоопарке
Дед Мороз из Великого Устюга дал официальный старт новогодним праздникам в Самаре
В концертно-театральном комплексе "Дирижабль" проходит заключительный гала-концерт регионального проекта "Культурное сердце России"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные