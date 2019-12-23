В Самаре семья с детьми отравилась угарным газом
23 декабря 2019 09:40
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В понедельник, 23 декабря, в Ленинском районе произошло ЧП. В доме на улице Чернореченской, 8 семья отравилась угарным газом.
— Вызов на пульт управления поступил в 06:20. В квартире находилась семья из четырех человек. 46-летнего мужчину и 34-летнюю женщину доставили в больницу Середавина, а детей — двух мальчиков 7 и 2 лет — отвезли в больницу № 1 имени Ивановой, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Медики оценили состояние пострадавших как среднетяжелое. Оказалось, причиной происшествия послужила неисправность вытяжной системы газового оборудования, пишет 63.ру.
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