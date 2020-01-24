В Самаре с крыши упал лед на девочку-подростка

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Как стало известно, 21 января 2020 года примерно в 23 часа с крыши дома № 175, расположенного по улице Авроры в городе Самаре, на проходившую вдоль жилого здания 15-летнюю девочку упала наледь. Несовершеннолетняя была госпитализирована в медицинское учреждение.В настоящее время следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области инициировало изъятие из органов полиции материал проверки по указанному факту, в целях всестороннего и полного выяснения причин и обстоятельств происшествия, а также степени тяжести телесных повреждений, причиненных ребенку.После поступления материалов будет проведена доследственная проверка, по результатам которой принято процессуальная решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.