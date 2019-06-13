В Самаре после пожара на складе макулатуры нашли тело мужчины
13 июня 2019 14:00
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Утром в четверг, 13 июня, в Самаре произошла трагедия. На одном из складов на Заводском шоссе вспыхнул пожар, пишет ПроГородСамара.
— Вызов на пульт дежурного поступил в 10:25. Горела типографическая продукция на площади 20 кадратных метров. Ликвидировать пожар удалось в 10:44. На месте работали 8 спецмашин и 27 огнеборцев, — рассказали в облМЧС.
Находившиеся на месте спасатели обнаружили на складе тело погибшего мужчины. Причина гибели пока не сообщается.
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