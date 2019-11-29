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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре отец 4 детей не заметил, что ушиб пешеходов, и на год остался без прав

29 ноября 2019 09:53
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В Самаре отец 4 детей не заметил, что ушиб пешеходов, и на год остался без прав
Сам водитель утверждал, что пешеходов не касался.

Мировой суд Октябрьского района Самары 13 ноября признал виновным в оставлении места ДТП мужчину, который слишком рано стартовал перед пешеходным переходом. Инцидент произошел 9 ноября в 18.25. По словам пострадавшей, которая была со своим сыном, сначала водитель действительно остановился, а потом резко поехал, задев и ее, и ребенка.

Другой водитель, видевший, как девушка с мальчиком резко отпрыгнули от машины, отвез их в больницу им.Пирогова. Там девушке поставили диагноз «ушиб левого коленного сустава», мальчику — ушиб колена и кисти. Она позвонила в службу 112, сообщив номер машины, и в тот же день водителя вызвали в ГИБДД. Факт ДТП зафиксировали также видеокамеры системы «Безопасный город».

Сам водитель утверждал, что пешеходов не касался. По его словам, он предполагал, что слишком близко к ним подъехал, так как девушка начала на него кричать и ударила сумкой по капоту. Защитник убеждал суд, что вина водителя не доказана. Но в случае признания виновным просил наказать его только арестом, поскольку на иждивении его подзащитного находятся четверо несовершеннолетних детей, а права необходимы мужчине для работы.

Однако суд не посчитал это смягчающим обстоятельством, так как водитель оказался грузчиком на овощной базе, и остался неясным, зачем для его работы права. Кроме того, арест является более строгим наказанием, а для такого не установлены отягчающие обстоятельства.

В итоге он лишен прав сроком на один год, пишет СО ОНЛАЙН.
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