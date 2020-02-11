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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре осудили организаторов азартных игр

11 февраля 2020 13:39
133
В Самаре осудили организаторов азартных игр
Они получили условные сроки.

Две самарчанки признаны виновными в организации азартных игр.

Следствием и судом установлено, что в 2019 году одна из них незаконно организовала игорный клуб по адресу: город Самара, пр. Кирова, 258 «а», где в июле и сентябре 2019 года вместе со второй участницей проводила азартные игры, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Одной из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком в 1, 5 года, а другой – сроком на 1 год условно с испытательным сроком в 1, 5 года, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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Комментарии


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