В Самаре осудили организаторов азартных игр

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Две самарчанки признаны виновными в организации азартных игр.Следствием и судом установлено, что в 2019 году одна из них незаконно организовала игорный клуб по адресу: город Самара, пр. Кирова, 258 «а», где в июле и сентябре 2019 года вместе со второй участницей проводила азартные игры, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».Одной из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком в 1, 5 года, а другой – сроком на 1 год условно с испытательным сроком в 1, 5 года, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.