В Самаре на улице XXII Партсъезда сгорела фура К счастью, никто не пострадал.

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В период 20-23 ноября.
Экстренное предупреждение: в Самарской области ожидается аномально-холодная погода
На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях региона.
Реализации программы расселения аварийного жилого фонда в СО идет по графику
Станислав НОВИКОВ: «В ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек»
Станислав НОВИКОВ: «В ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек»
Изменение правил не потребует принятия в штат новых специалистов, обязанности будут перераспределены между сотрудниками профильных управлений.
В СО изменятся правила получения фермерами субсидий на производство молока
Сейчас специалисты завершают работы по внутренней отделке помещений.
Новый детский сад заработает в Кошкинском районе области уже в декабре
Министерство здравоохранения Самарской области запустило специальный портал с целью мониторинга общественного мнения.
Минздрав ждет предложений от жителей региона по улучшению работы поликлиник
В настоящее время в муниципалитетах и городских округах губернии активно приобретается новое жилье для граждан, участвующих в программе переселения.
Расселение из ветхого и аварийного жилья в СО: уже в этом году около пятисот человек будут переселены в новые квартиры
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.
Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области напоминает об обязательных правилах безопасности в период понижения температуры
сегодня  Среда, 20 ноября, 15:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/11:
USD 63.77
0.02
EUR 70.63
0.1
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на улице XXII Партсъезда сгорела фура К счастью, никто не пострадал.

20 ноября 2019 12:23
116
В Самаре на улице XXII Партсъезда сгорела фура К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.

Пожар произошел в среду, 20 ноября, в 10.49. На улице XXII Партсъезда, 10а горела пустая фура «Рено». На место происшествия выезжали девять пожарных на двух машинах. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет, пишет "Самарская газета" со ссылкой на облМЧС.

Фото ГУ МЧС по Самарской области


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
20 ноября 2019  13:42
Коллектор, мучивший звонками работников детских садов в Новокуйбышевске, заплатит штраф
Коллектор, мучивший звонками работников детских садов в Новокуйбышевске, заплатит штраф
Организацию, попросившую его осуществлять звонки, также оштрафовали.  Закон
92
20 ноября 2019  09:35
Россиян начнут штрафовать за шум в ночное время
Россиян начнут штрафовать за шум в ночное время
Совфед выступил с предложением внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Закон
155
19 ноября 2019  22:32
Он задержан.
В Нижегородской области начальника управления МВД заподозрили во взятке
Он задержан.  Закон
272
19 ноября 2019  19:14
Он получил судимость и условный срок.
Областной чиновник разгласил государственную тайну и был за это наказан
Он получил судимость и условный срок.  Закон
305
19 ноября 2019  16:19
В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
В Татарстане завели дело на мать, пустившую шестилетнего сына за руль машины
В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.  Закон
303
18 ноября 2019  10:42
В законопроект о домашнем насилии могут внести понятие преследование
В законопроект о домашнем насилии могут внести понятие «преследование»
Законопроектом предлагают ввести защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. Закон
213
16 ноября 2019  23:10
Опечатано помещение кафе на 30 дней.
Судебные приставы опечатали кафе «Искра» в Самаре
Опечатано помещение кафе на 30 дней.  Закон
513
Весь список
Происшествия
20 ноября 2019  13:30
В Самаре из-за горевшего подвала эвакуировали 65 человек
В Самаре из-за горевшего подвала эвакуировали 65 человек
Площадь возгорания составила 15 кв. м. Происшествия
93
20 ноября 2019  12:36
Utair оштрафовали за голодных детей на борту
Utair оштрафовали за голодных детей на борту
Перевозчик попытался оспорить решение в суде, однако все равно получил штраф. Происшествия
104
20 ноября 2019  12:23
В Самаре на улице XXII Партсъезда сгорела фура К счастью, никто не пострадал.
В Самаре на улице XXII Партсъезда сгорела фура К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
113
Весь список
Криминал
20 ноября 2019  11:40
Житель Новокуйбышевска решил проводить случайного знакомого до дома и ограбил
Житель Новокуйбышевска решил проводить случайного знакомого до дома и ограбил
Он ударил мужчину в лицо, забрал портмоне, гаджет и скрылся. Криминал
222
20 ноября 2019  11:16
В Самаре задержан подозреваемый в незаконном обороте гашиша
В Самаре задержан подозреваемый в незаконном обороте гашиша
   Мужчина пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. Криминал
116
19 ноября 2019  13:16
В Самаре начальник налоговой, задержанный на взятке, объявлен в федеральный розыск
В Самаре начальник налоговой, задержанный на взятке, объявлен в федеральный розыск
Он ушел из больницы в неизвестном направлении. Криминал
250
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
275
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
271
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
538
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
695
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
508
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
379
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
488
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1566
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2160
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1469
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1768
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1952
Весь список

Мероприятия
В Академии строительства и архитектуры СамГТУ открылся международный форум архитектурно-строительных инноваций
23 и 24 ноября в Самаре в Музее Модерна пройдут показы французских фильмов виртуальной реальности
В Тольятти открылся виртуальный концертный зал
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные