Я нашел ошибку
Главные новости: 
Состоялся первый этап Всероссийских соревнований по оказанию первой доврачебной и допсихологической помощи среди студенческих добровольческих отрядов.
МЧС СО: «Человеческий фактор» – одно из направлений в развитии молодежи
По словам президента, предложение заменять его дублером из соображений безопасности возникало в начале 2000-х, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом».
Путин сообщил о предложениях использовать двойника
У государства есть два варианта удержания специалистов в России: «хватать и не пущать» или хорошо им платить.
Путин назвал два возможных пути предотвращения «утечки мозгов»
Рекомендации ведомства также касаются Южной Кореи. Ранее во всех трех странах резко выросло количество случаев заражения коронавирусом нового типа.
Ростуризм дал указание остановить продажу туров в Италию и Иран
Теперь на Самарской земле будет работать еще одна французская компания – «СОПРЕМА».
В Самарской области планируется реализовать крупный инвестиционный проект по производству гидроизоляционных материалов
АвтоВАЗ не планирует менять производственные планы из-за вспышки коронавируса в Китае
"АвтоВАЗ" не планирует менять производственные планы из-за вспышки коронавируса в Китае
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
В Самаре закрыт доступ к Даче со слонами из-за ее состояния
В Самаре закрыт доступ к "Даче со слонами" из-за ее состояния
сегодня  Четверг, 27 февраля, 14:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/02:
USD 65.52
0.6
EUR 71.24
0.78
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на улице Фадеева упал козырек подъезда

27 февраля 2020 10:26
128
В Самаре на улице Фадеева упал козырек подъезда
Плита перегородила проход.

 В Самаре сотрудники управляющей компании устраняют последствия происшествия. В доме № 67 на улице Фадеева упал козырек. Об этом сообщили местные жители, пишет 63.ру.

— Выглянул утром в окно, а там такое! Вроде никто не пострадал. Сейчас рабочие убирают конструкцию с дорожки, — рассказал местный житель.

Похожий случай был в Самаре в марте 2019 года. Тогда козырек подъезда на улице Средне-Садовой сломался из-за упавшего с крыши снега. В то же время под тяжестью снега развалился шатёр ресторана «Чайхана» у рынка «Караван». По той же причине рухнула кровля жилого дома на улице Водников. А 16 февраля крыша строительного магазина «Мегапластик» вместе со снегом обрушилась прямо в торговый зал.

Фото: Кирилл Соломкин / vk.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
26 февраля 2020  22:07
Рассмотрение ходатайств об аресте обоих подростков проходили в закрытом режиме.
Суд арестовал обоих подростков подозреваемых в подготовке убийства в Саратове
Рассмотрение ходатайств об аресте обоих подростков проходили в закрытом режиме.   Закон
252
26 февраля 2020  22:00
По словам следователя, Коновалов дал признательные показания. Бывшего сотрудника МВД перевели под домашний арест.
Суд перевел под домашний арест экс-полицейского из дела Голунова
По словам следователя, Коновалов дал признательные показания. Бывшего сотрудника МВД перевели под домашний арест.   Закон
238
26 февраля 2020  18:52
Ему также назначили штраф в размере 220 млн рублей.
Вынесен приговор бывшему замглавы Росгвардии в Самаре Дмитрию Сазонову: 12 лет колонии строгого режима
Ему также назначили штраф в размере 220 млн рублей.   Закон
303
26 февраля 2020  13:22
Решение по издательству Парк Гагарина в Самаре отложили
Решение по издательству «Парк Гагарина» в Самаре отложили
Его могут оштрафовать по закону об «иностранных агентах».  Закон
217
25 февраля 2020  14:38
Это второе ходатайство Реймера об УДО. В мае 2019 года суд отказал в замене тюремного заключения более мягким видом наказания.
Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Это второе ходатайство Реймера об УДО. В мае 2019 года суд отказал в замене тюремного заключения более мягким видом наказания.  Закон
339
22 февраля 2020  22:12
Гриценко публично призывал в прессе к осуществлению терактов в РФ.
Суд в Москве заочно вынес приговор экс-министру обороны Украины
Гриценко публично призывал в прессе к осуществлению терактов в РФ.   Закон
490
21 февраля 2020  18:10
Мужчина проведёт в колонии четыре с половиной года, а его подруга — полтора.
Мать и отчима мальчика, которого ставили на гречку, приговорили к реальным срокам
Мужчина проведёт в колонии четыре с половиной года, а его подруга — полтора.  Закон
443
Весь список
Происшествия
27 февраля 2020  10:26
В Самаре на улице Фадеева упал козырек подъезда
В Самаре на улице Фадеева упал козырек подъезда
Плита перегородила проход. Происшествия
127
27 февраля 2020  10:19
В 2020 году в Самарской области оштрафовали коллекторов уже на 180 тысяч рублей
В 2020 году в Самарской области оштрафовали «коллекторов» уже на 180 тысяч рублей
Судами г. Самары и Самарской области рассмотрено 6 дел об административном правонарушении.  Происшествия
140
26 февраля 2020  20:59
Учительница прооперирована, ее состояние средней степени тяжести.
Друзья рассказали о школьнике, ранившем учительницу в Ульяновске
Учительница прооперирована, ее состояние средней степени тяжести.   Происшествия
265
Весь список
Криминал
27 февраля 2020  12:19
Тольяттинца задержали во время закладки наркотика
Тольяттинца задержали во время закладки наркотика
У его девушки нашли еще свертки с запрещенным веществом. Криминал
90
27 февраля 2020  11:29
В Сызрани с найденной банковской карты похитили деньги
В Сызрани с найденной банковской карты похитили деньги
Женщина обронила свой телефон недалеко от дома.  Криминал
100
27 февраля 2020  10:59
В Тольятти предотвращен сбыт наркотиков
В Тольятти предотвращен сбыт наркотиков
Задержанный сообщил, что наркотик предназначался для последующих закладок по тайникам. Криминал
106
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
474
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
893
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2858
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1240
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2310
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1768
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
336
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
554
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
621
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1347
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1855
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1876
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
УФНС проведет мероприятие совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в СО Евгением Борисовым
К 105-летию самарского трамвая: определились победители акции «Счастливый трамвайный билетик»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные