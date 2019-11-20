В Самаре на ул. Неверова сгорел жилой дом
20 ноября 2019 09:54
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Вечером во вторник, 19 ноября, в Железнодорожном районе областного центра произошел пожар в частном секторе. В тушении принимали участие десятки человек.
— Информация о возгорании на Неверова, 9 поступила в 20:35. Горел частный жилой дом. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Вызову присвоили повышенный ранг № 2. Пожар локализовали в 21:05. По предварительной информации, пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным очевидцев, жильцы дома в Запанском успели покинуть горящую постройку до приезда пожарных. В тушении принимали участие 68 человек и 20 машин спецтехники, пишет 63.ру.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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