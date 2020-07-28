В Самаре на Волге столкнулись две лодки: пострадала 23-летняя девушка

В районе 9 просеки произошло столкновение «Казанки» и надувного катера «Пеликан».
Сегодня, 28 июля, в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области сообщили обо всех происшествиях, случившихся на воде за два дня. Всего произошло четыре инцидента. Три из них случились в минувшее воскресенье - спасательная бригада приезжала к тем, кто игнорировал все правила и купался в неположенном месте.
Больший резонанс собрала новость о происшествии в субботу ночью. Ориентировочно в 12 часов ночи в районе 9 просеки произошло столкновение «Казанки» и надувного катера «Пеликан». Из-за полученных травм, 23-летняя пассажирка «Пеликана» была в срочном порядке госпитализирована в одну из городских больниц Самары, пишет ПроГородСамара.
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