В Самаре мотоциклист пострадал в ДТП

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31 июля в Самаре 50-ти летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Веста» двигался по улице Стара-Загора со стороны улицы Георгия Димитрова. По предварительной версии полицейских, водитель при выполнении маневра левого поворота не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением мужчины 1982 года рождения. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии, сообщает облМВД.