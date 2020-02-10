В Самаре автомобилистка на иномарке врезалась в Лада Веста

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ДТП произошло 9 февраля в Самаре. ИЖенщина 1980 года рождения, управляя автомобилем «Инфинити», ехала по ул. Московское шоссе. Она врезалась в стоящую впереди «Лада Веста». В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Лада Веста», молодой человек 1992 года рождения, он был отпущен домой, сообщает облМВД.