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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Шигонском районе водитель без прав перевернул машину в кювет

10 марта 2020 13:41
112
В Шигонском районе водитель без прав перевернул машину в кювет
Он сам с травмами попал в больницу.

ДТП произошло 9 марта в Шигонском районе. Мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», двигался по автодороге «Бичевная – Кузькино – Биринск» со стороны п. Биринск в сторону п. Кузькино. В пути следования не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения и постоянного контроля за управлением транспортным средством, в результате чего совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, он был госпитализирован.

Полицейские установили, что мужчина был лишен права управления транспортным средством, сообщает облМВД.
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