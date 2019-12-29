В Новокуйбышевске рецидивист украл сосну

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В отдел полиции города Новокуйбышевска обратился местный житель с заявлением о том, что около подъезда дома на ул. Бочарова срезана сосна.Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Ян Евсейчев провёл поквартирный обход домов, расположенных вблизи от места происшествия. Установил и опросил очевидцев, которые видели спиливающего деревце злоумышленника.Ян Алексеевич рассказал об этом происшествии: "Я проводил опросы граждан, проживающих в близлежащих домах. В одном из подъездов увидел большое количество сосновых иголок, а на лестничном пролёте – сосновую ветку. По "хвойному следу" дошёл до квартиры, где и обнаружил срезанное дерево. Безработный мужчина 1992 года рождения, ранее судимый за кражу и грабёж, не отрицал своей вины и пояснил, что похитил елку для семейного праздника".В настоящий момент устанавливается сумма причиненного ущерба и другие обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Размер штрафа в каждом случае определяется индивидуально и зависит от породы дерева, его возраста и ущерба для потерпевшего. Если будет установлено, что ущерб превысил пять тысяч рублей, то наказание за правонарушение последует согласно ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», которая предусматривает различные виды наказаний, в том числе штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до шести лет, пишет облМВД.В декабре 2013 года в Новокуйбышевске произошло похожее преступление. Учащийся городского колледжа 1992 года рождения спилил голубую ель в сквере у памятника погибшим воинам-афганцам. Очевидцы сообщили о происшествии в полицию. Сотрудники ОМВД России по г. Новокуйбышевску установили злоумышленника и изъяли из его квартиры похищенное дерево. В отношении подозреваемого в незаконной вырубке было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ущерб, причиненный действиями правонарушителя, составил 140 тысяч рублей. Новокуйбышевский городской суд признал виновным молодого человека, постановил выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей и погасить причинённый ущерб в размере 100 тысяч рублей. В настоящий момент злоумышленник продолжает выплачивать ущерб.