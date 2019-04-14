В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газа в Рождествено
14 апреля 2019 11:37
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В Министерстве здравоохранения Самарской области подтвердили, что один из пострадавших от взрыва жителей села Рождествено скончался в больнице.
— Пациентов доставили в ожоговый центр больницы Пирогова. Один из них скончался утром 13 апреля. Второй пациент — в крайне тяжёлом состоянии, — пишет 63.RU со ссылкой на источник в Минздраве.
Трагедия произошла в Рождествено 12 апреля. Во дворе одного из частных домов взорвался баллон с газом. Вероятно, причиной происшествия была неправильная эксплуатация оборудования.
Пострадали мужчина и женщина. К счастью, взрыв не задел их детей. Сейчас двое малышей под присмотром родственников.
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