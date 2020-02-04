В Куйбышевском районе Самары горел суши-ресторан
4 февраля 2020 11:20
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В понедельник, 3 февраля, в Куйбышевском районе Самары произошел пожар. В Долотном переулке, 11 горел ресторан «Фуджи-Суши».
- Вызов на пульт дежурного поступил в 12:35. По приезду было установлено, что горит масло во фритюре. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Локализовать возгорание пожарным удалось в 12:46, а полностью потушить - спустя 1 минуту. На месте происшествия работали 9 пожарных и две спецмашины. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших, сообщает "КП в Самаре".
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