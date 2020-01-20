В Красноглинском районе выявлен факт нарушения авторских прав на 1,9 млн рублей

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В отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что в сети Интернет обнаружил объявление о продаже программы для проектирования по очень низкой цене. В ходе оперативного мероприятия полицейские провели «проверочную закупку», входе которой, находясь в салоне автомобиля, припаркованном на ул. Сергея Лазо в Самаре, приобрели программное обеспечение на 2 DVD-дисках у местного жителя 1972 года рождения, ранее судимого за тяжкое преступление против жизни и здоровья.Ущерб, причиненный правообладателю в результате противоправной деятельности подозреваемого, превысил 1 миллион 900 тысяч рублей, что является особо крупным размером.В отношении официально нигде не работающего мужчины СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, сообщает облМВД.