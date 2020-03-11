В Кинеле изъято более 240 литров алкоголя

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В МО МВД России «Кинельский» поступило сообщение о незаконной розничной продаже алкогольной продукции в магазине, расположенном на улице Чехова в городе Кинель.Правоохранители организовали проверку полученной информации. Факт торговли с нарушением закона подтвердился.В отношении директора, нарушившего закон, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.Из незаконного оборота изъято более 240 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции стоимостью 31 000 рублей, сообщает облМВД.