В Безенчуке опечатали двери кафе за нарушение санитарно-эпидемиологических требований

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Владелец кафе в п. Безенчуке допустил нарушение норм предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований хранения готовой продукции, которая находилась в холодильнике без указания времени изготовления, наименования, без указания Ф.И.О. изготовителя (повара). Цех по производству пищевой продукции не оборудован раковиной для мытья рук. Обработка сырых и готовых продуктов производилась в одном помещении. А для мытья столовой посуды, несмотря на большой ассортимент приготавливаемой продукции, не предусмотрена трехсекционная ванна. Суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности кафе сроком на 60 суток.На основании поступившего постановления суда в отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области возбуждено исполнительное производство.Судебным приставом-исполнителем совершен выход по месту совершения исполнительных действий, в результате которого двери, ведущие в помещение кафе, были опечатаны. Деятельность заведения общепита приостановлена сроком на 60 суток.