В Безенчуке опечатали двери кафе за нарушение санитарно-эпидемиологических требований
18 мая 2020 10:18
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Владелец кафе в п. Безенчуке допустил нарушение норм предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований хранения готовой продукции, которая находилась в холодильнике без указания времени изготовления, наименования, без указания Ф.И.О. изготовителя (повара). Цех по производству пищевой продукции не оборудован раковиной для мытья рук. Обработка сырых и готовых продуктов производилась в одном помещении. А для мытья столовой посуды, несмотря на большой ассортимент приготавливаемой продукции, не предусмотрена трехсекционная ванна. Суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности кафе сроком на 60 суток.
На основании поступившего постановления суда в отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области возбуждено исполнительное производство.
Судебным приставом-исполнителем совершен выход по месту совершения исполнительных действий, в результате которого двери, ведущие в помещение кафе, были опечатаны. Деятельность заведения общепита приостановлена сроком на 60 суток.
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