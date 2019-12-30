Умерла участница смертельной аварии на улице Родины в Тольятти
30 декабря 2019 13:04
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Напомним, страшное ДТП с участием 4 машин, из-за которого длительное время была частично перекрыта дорога через Зеленую зону, произошло в пятницу, 27 декабря, пишет CityTraffic.
Водитель «Калины», который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Туарег», скончался на месте происшествия. Травмы получили еще 4 человека, но лишь одному водителю потребовалась срочная госпитализация. В критическом состоянии в больницу была доставлена 57-летняя женщина-водитель автомобиля «Шевроле». Иномарка врезалась в столб после того, как на нее от удара отшвырнуло «Калину».
Информацию о том, что в реанимации скончался еще один участники ДТП на ул. Родины, в администрации Тольятти на аппаратном совещании 30 декабря озвучили чиновники
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