У спасателей Самарской области пропал пес, умеющий изображать сирену

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Собака несколько лет жила у сотрудников спасательной службы.

Сотрудники «Аварийно-спасательной службы» Сызрани разыскивают собаку, пропавшую 9 сентября в районе завода «Пластик». Пес несколько лет жил на территории муниципального учреждения. Иногда он выбегал гулять на улицу и мог отсутствовать несколько часов. На этот раз любимца нет уже две недели, сообщают в группе Спасение 163 Аварийно спасательные службы Самары

Крупный пятнистый пес прославился среди сотрудников МБУ «АСС», как сообразительное и дружелюбное животное. Часто слыша звуки сирены спецавтомобилей, он научился громко ее изображать, пишет КТВ-ЛУЧ.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о собаке, просят сообщить по телефону +7(937)210-07-07.