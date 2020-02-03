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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

У предпринимателя из Самарской области за долги арестовали «Мазду»

3 февраля 2020 09:46
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У предпринимателя из Самарской области за долги арестовали Мазду
Он задолжал за аренду помещения.

Индивидуальный предприниматель из Красноярского района погасил долг по договору аренды только после ареста его иномарки.
Житель Самарской области задолжал фирме, предоставившей ему помещение в аренду, свыше 120 тысяч рублей. За возвратом своих денежных средств компания обратилась в суд, который, встав на сторону арендодателей, обязал гражданина Ш. оплатить долг. В отделе судебных приставов Красноярского района Самарской области в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство о взыскании с него свыше 120 тысяч рублей.

Мужчина на требования о явке на прием к судебным приставам в отдел не являлся. Свои обязательства по выплате задолженности не исполнял. В связи с этим в рамках исполнительного производства судебные приставы-исполнители совершили выход по месту жительства должника, в ходе которого было установлено, что гражданин Ш. является владельцем автомобиля марки «Mazda». Должнику разъяснили, что, в случае не погашения им задолженности, автомобиль будет реализован. Вырученные средства пойдут на оплату долга.
Узнав об этом, мужчина незамедлительно погасил всю сумму долга. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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Комментарии


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