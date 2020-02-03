У предпринимателя из Самарской области за долги арестовали «Мазду»
3 февраля 2020 09:46
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Индивидуальный предприниматель из Красноярского района погасил долг по договору аренды только после ареста его иномарки.
Житель Самарской области задолжал фирме, предоставившей ему помещение в аренду, свыше 120 тысяч рублей. За возвратом своих денежных средств компания обратилась в суд, который, встав на сторону арендодателей, обязал гражданина Ш. оплатить долг. В отделе судебных приставов Красноярского района Самарской области в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство о взыскании с него свыше 120 тысяч рублей.
Мужчина на требования о явке на прием к судебным приставам в отдел не являлся. Свои обязательства по выплате задолженности не исполнял. В связи с этим в рамках исполнительного производства судебные приставы-исполнители совершили выход по месту жительства должника, в ходе которого было установлено, что гражданин Ш. является владельцем автомобиля марки «Mazda». Должнику разъяснили, что, в случае не погашения им задолженности, автомобиль будет реализован. Вырученные средства пойдут на оплату долга.
Узнав об этом, мужчина незамедлительно погасил всю сумму долга. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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