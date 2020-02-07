Требование предоставить автомобиль для ареста побудил самарца вернуть долг

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Житель Самарской области за один и тот период службы дважды получил денежное довольствие. Средства в размере 210 тысяч рублей перечислены мужчине ошибочно и не возвращены. Сложившиеся обстоятельства привели к тому, что судебными приставами было возбуждено исполнительного производства о взыскании с него данной суммы.В рамках исполнительного производства судебные приставы-исполнители установили, что должник является владельцем автомобиля марки «BMW». В отношении данного транспортного средства сразу же было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия.Также судебный пристав совершил выход по месту жительства должника. Мужчине было вручено требование о предоставлении дорогостоящей иномарки для составления акта описи и ареста. Должника проинформировали, что арест и дальнейшую реализацию автомобиля можно избежать, оплатив задолженность в полном объеме. Узнав об этом, мужчина незамедлительно погасил всю сумму долга.