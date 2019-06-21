Торговый павильон начали строить на территории парка 60-летия Советской власти в самаре

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Вечером 20 июня появилась информация о строительстве торгового павильона на территории парка 60-летия Советской власти. По поручению Губернаторауже сегодня на место выехали представители департамента градостроительства, ГИСН, районной администрации.Установлен факт строительства сооружения, по оценке ГИСН, объект имеет признаки капитального строительства. Департамент градостроительства готовит иск в суд о сносе объекта в рамках статьи 222 Гражданского кодекса РФ, сообщает Департамент информационной политики региона.Губернатор подчеркнул: если будет установлено, что незаконное строительство осуществлялось при попустительстве районной администрации, виновные понесут ответственность.