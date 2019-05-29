Торговец овощами из Тольятти прятал от приставов автомобиль на рынке

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Житель Автограда взял кредит в одном из банков региона под залог своего автотранспортного средства, но своих обязательств по погашению ссуды не исполнил. В отделе судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти в отношении гражданина Г. было возбуждено исполнительное производство о взыскании 897 тысяч рублей путем обращения взыскания на автомобиль марки «Toyota».Работниками Службы в рамках исполнительного производства был совершен выход по месту регистрации должника, в ходе которого было установлено, что мужчина по данному адресу не проживает. В отношении гражданина Г. было заведено разыскное дело.Судебным приставом по розыску было установлено, что должник был замечен на местном овощном рынке, куда он привозит на продажу овощи на своем автомобиле. С целью установки достоверности полученных данных работником, осуществляющим розыск, был совершен выход по предполагаемому месту нахождения мужчины. Полученные данные оказались достоверными. Гражданин Г. действительно находился вместе со своим автомобилем на рынке.На следующий день работниками Службы выход был совершен уже для вручения постановления о возбуждении исполнительного производства нарочно, а также для составления акта описи и ареста заложенного автомобиля. Судебным приставом-исполнителем была направлена заявка на торги.Не желая расставаться с машиной, гражданин Г. полностью погасил всю сумму задолженности.