Тольяттинские полицейские задержали водителя с поддельными правами

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Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» сотрудники дорожно-патрульной службы за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль марки «Вольво».В ходе проверки документов мужчина предъявил правоохранителям водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.Полицейские изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.По данным стражей порядка, ранее 22-летний житель одной из соседних республик к уголовной ответственности не привлекался.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.