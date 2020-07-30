Тольяттинские полицейские и судебные приставы продолжают выявлять неплательщиков

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Правоохранители отрабатывают лиц, имеющих задолженности по оплате административных штрафов, наложенных должностными лицами ОВД. В ходе мероприятий полицейские и судебные приставы посещают должников, привлекают их к ответственности за неуплату административных штрафов, а также принимают иные меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе наложения ареста на имущество должника.В это раз правоохранители выявили злостного неплательщика, у которого имелась задолженность за неуплату административных штрафов и сборов. Общая сумма задолженности составила более одного миллиона рублей.Для обеспечения исполнения обязанности по уплате требуемой суммы, после составления акта описи ареста имущества неплательщика, наложен арест на его автомобиль «Газель». Транспортное средство помещено на специализированную стоянку для последующей его реализации.Сотрудники полиции напоминают: неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях РФ влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.