Сызранка застала нечто у себя на кухне ночью

188

Сызранка рассказала, что ее муж уехал в командировку, а она осталась одна в двухэтажном жилище. Однако спокойно провести время в одиночестве у сызранки не получилось.- Ночью я встала за водой и на первом этаже на кухне заметила что-то большое с крыльями. Когда я стала подходить ближе, то оно резко распахнуло их и взлетело вверх. Я с криками побежала в спальню, захлопнув за собой дверь. Единственное, что я помню, это ярко-красные глаза, которые смотрели на меня в темноте, - рассказывает собеседница.Женщина отметила, что не выходила из комнаты до самого утра. А уже на следующий день с рассветом в доме она никого не обнаружила, сообщает портал СОВА.- Этот "монстр" залетел ко мне через открытую форточку. Возможно, это была летучая мышь или какая-то огромная птица. Теперь я боюсь ночевать одна и не открываю окна даже днём, - подытожила сызранка.