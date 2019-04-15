Сызранец, накопивший штрафы за нарушение ПДД, поплатился своим автомобилем

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Остановленный сотрудниками ГИБДД житель Сызрани был оштрафован на 8 тысяч рублей за управление автомобилем без госномеров. Не успев погасить первый штраф, мужчина вновь нарушил правила дорожного движения. За руль своей «ласточки» гражданин Г. сел в нетрезвом виде. Наказание за проступок обернулось новым штрафом в 30 тысяч рублей. Так как мужчина не погасил задолженности вовремя, в отношении него было возбуждено сразу 2 исполнительных производства на общую сумму 38 тысяч рублей.Работниками отдела судебных приставов № 2 г. Сызрани копии постановлений с требованием о явке на прием были направлены по месту жительства должника по почте. Однако мужчина в назначенное время к судебному приставу-исполнителю не явился.Было установлено, что официально должник не трудоустроен, а письма, направленные судебными приставами, из почтового отделения не забирает намерено.Было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора по двум производствам в размере свыше 3 тысяч рублей. Также в счет погашения долга судебные приставы-исполнители арестовали автомобиль мужчины марки «ВАЗ 21099». Разлука с «ласточкой» не оставила должника равнодушным. Гражданин Г. полностью погасил долг за нарушение ПДД в размере 38 тысяч рублей, а также исполнительский сбор.