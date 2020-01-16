Судебные приставы взыскали с фирмы долг перед ресурсоснабжающей организацией в 185 тысяч рублей

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В отдел судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с одной из фирм города задолженности в размере 185 тысяч рублей. Долг у компании образовался перед ресурсоснабжающей организацией.Получение копии постановления о возбуждении исполнительного производства не побудило руководство фирмы оплатить долг.По истечению установленного срока судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства вынесен постановление о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества должника-организации, наложил арест на расчетные счета, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 % от суммы долга, что составило почти 13 тысяч рублей.Принятые судебным приставом меры побудили фирму полностью рассчитаться с долгами, оплатив и задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, и исполнительский сбор.