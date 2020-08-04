Судебные приставы Сызрани побудили учредителя ликвидировать ломбард

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В отделении судебных приставов № 2 г. Сызрани на исполнении находилось производство об обязании учредителя ликвидировать общество с ограниченной ответственностью, а именно – ломбард.Судебный пристав-исполнитель предупредил должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства и уведомил о возможности применения мер принудительного характера.Однако в ходе исполнительных действий судебным приставом установлено, что решение суда не исполнено. В связи с этим в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.Так же судебный пристав-исполнитель неоднократно привлекал учредителя ломбарда к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила 16 тысяч рублей.После применения принудительных меры, учредитель ликвидировал ломбард.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.