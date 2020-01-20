Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок
20 января 2020 13:36
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Из пяти погибших в гостинице "Карамель" есть один ребенок, сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.
Точные данные о погибших при прорыве трубы следователями пока не разглашаются. Пока только известно количество погибших и пострадавших, пишет "Российская газета".
Напомним, трагедия произошла сегодня ночью. В подвале дома №21 по улице Советской Армии в Перми прорвало трубу отопления, все помещение залило кипятком. В результате в отеле, расположенном на цокольном этаже дома, погибли пять человек, еще шестеро пострадали, из них трое были госпитализированы.
Чтобы откачать воду, понадобилось несколько часов. Сейчас на месте работают следователи, спасатели и коммунальные службы.
По факту гибели людей Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ. Следственные действия будут проводить сотрудники центрального аппарата СК.
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